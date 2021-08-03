إبراهيم رئيسي: المرشد الأعلى يصدق على تنصيبه رئيساً لإيران

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، التصديق على تنصيب الرئيس المنتخب من واجبات المرشد الأعلى بحسب الدستور.

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تنصيب المحافظ إبراهيم رئيسي (60 عاماً)، رئيساً جديداً للجمهورية في إيران بعد فوزه بانتخابات يونيو/حزيران.

وبذلك يبدأ الرئيس الجديد عهداً يواجه فيه تحديات أزمة اقتصادية وتجاذباً مع الغرب، لا سيما بشأن العقوبات الأمريكية والمباحثات النووية.

وفي خطاب تلاه في مجمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد في وسط طهران، حيث تقام مراسم التنصيب، شدد رئيسي على أن تحسين الظروف الاقتصادية لبلاده لن يرتبط "بإرادة الأجانب".

وقال: "نسعى بالطبع إلى رفع العقوبات الجائرة، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب".

وتلا مدير مكتب المرشد، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر، نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، الذي جاء فيه "بناء على خيار الشعب، أنصّب الرجل الحكيم (...) إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ويخلف رئيسي حسن روحاني، الرئيس المعتدل الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة، (بدءاً من 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، إبراهيم رئيس قال إن تحسين ظروف البلاد لن ترتبط بإرادة الأجانب.

وشهدت انتخابات يونيو/حزيران نسبة مشاركة كانت الأدنى في أي اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

ويؤدي رئيسي الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة النواب على تسميتهم.

وحصل رئيسي على نحو 62 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي آخر بعد استبعاد قبول ترشيحات شخصيات بارزة.

ومن المتوقع أن يتيح توليه رئاسة الجمهورية، الفرصة للتيار السياسي المحافظ لتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية لعام 2020.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مراسم التصديق تمت في مجمع الهيئات المرتبظة بمكتب المرشد.

وأبدى رئيسي في تصريحات صدرت عن مكتبه قبل أيام "أملاً كبيراً في مستقبل البلاد"، مشدداً على أنه "من الممكن والمتاح تخطي الصعوبات والقيود الحالية".