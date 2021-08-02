ما أسباب أزمة المياه في إيران التي أثارت موجة من الاحتجاجات في البلاد؟

جاك كوودمان

بي بي سي - تدقيق الحقائق

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يخشى الخبراء من أن الجفاف المطول قد يهدد تعافي بحيرة أورميا.

سلطت الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا حول مجموعة من الشكاوى والمطالب المعيشية - بما في ذلك النقص الحاد في المياه وانقطاع التيار الكهربائي - الضوء على مشاكل المياه الأكبر التي تعاني منها البلاد.

وقد أثار الخبراء مخاوف بشأن الوضع لسنوات عديدة، فعلى ماذا يقع اللوم في قضية أزمة المياه في إيران؟

عام جاف جدا

في أبريل/ نيسان المنصرم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية من "جفاف غير مسبوق" ومن مستويات هطول الأمطار التي كانت أقل بكثير من معدلاتها المعتادة.

وفي مقاطعة خوزستان المنتجة للنفط، نزل السكان إلى الشوارع بسبب نقص المياه، وكانت هناك احتجاجات ضد انقطاع الطاقة الكهربائية في مدن أخرى.

وقد استجابت الحكومة بتقديم مساعدات طارئة للمناطق الأشد تضرراً.

وتواجه إيران مجموعة من التحديات البيئية من ارتفاع درجات الحرارة والتلوث والفيضانات وتلاشي البحيرات.

هل تعود بحيرة المياه المالحة المتلاشية في إيران؟

Is Iran's vanishing salt lake returning? Changing shape of Lake Urmia A series of images animated to show how Pangea evolved over time to create the world land masses that we know today 1994

إن كمية الأمطار في أحواض الأنهار الرئيسية في إيران بين سبتمبر/ أيلول 2020 ويوليو/ تموز 2021، في معظم الأماكن، كانت أقل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات موقع وزارة الطاقة على الإنترنت.

ولم نتمكن من الوصول إلى الأرقام الحكومية المتعلقة بالبيانات المسجلة تاريخيا، لكن الباحثين في الولايات المتحدة جمعوا البيانات باستخدام صور الأقمار الصناعية.

كانت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 أقل بكثير من متوسط الهطول على مدى أربعين عاما، وفقا لمركز الأرصاد الجوية المائية بجامعة كاليفورنيا.

ما نسبة الأمطار التي هطلت في إيران؟

• كان يناير/ كانون الأول هو الأكثر جفافا منذ عام 1983

• كان مارس/ آذار من أكثر الشهور جفافا

• كان شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ممطرا جدا ولكن أكتوبر/ تشرين الأول كان الأكثر جفافا منذ 40 عاما

وقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن حوالي ثلث حقول القمح في إيران تعتمد على مياه الري، لذلك فإن عدم هطول الأمطار له ثمن باهظ.

ماذا حدث في خوزستان؟

وسط موجة جفاف شديدة في المحافظة، التي تعد مدينة الأهواز ذات الأغلبية العربية عاصمتها، خرج السكان للاحتجاج وهتف بعضهم "أنا عطشان".

بالنسبة للمنطقة التي كانت تحتوي على مياه وفيرة، فإن نهر كارون الحيوي يبدو أنه بدأ بالجفاف.

وتظهر الأقمار الصناعية أن مستوى المياه فيها قد انخفض بشكل مطرد خلال العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعها باحثون في جامعة شتوتغارت الألمانية.

وكان الارتفاع في مستوى المياه في عام 2019 بسبب الفيضانات الشديدة.

تُظهر خريطة تم الحصول عليها من السلطات في خوزستان مستويات المياه في سدود المنطقة في يوليو / تموز2021، ويشير الخط الأزرق الفاتح إلى مستوى المياه.

يبدو أن العديد من السدود الحيوية تنفد حاليا، وكانت هناك دعوات للإفراج عن المياه المتبقية لدعم مزارعي الأرز ومربي الماشية في المناطق الواقعة أسفلها.

وقد ألقى البعض باللوم على صناعة النفط في التسبب في تعطيل النظم البيئية المحلية.

وكانت المياه التي تم تحويلها من هذه المناطق إلى المناطق الصحراوية الوسطى في البلاد مصدرا آخر للتوتر.

يقول كافي مدني، النائب السابق لرئيس إدارة البيئة الإيرانية،,ويعمل الآن في جامعة ييل في الولايات المتحدة: "تغيُّر المناخ والجفاف عاملان محفزان هنا".

ويتابع: "لكن المشكلة متجذرة في عقود من الإدارة السياسية والإدارة البيئية السيئة والافتقار إلى البصيرة وعدم الاستعداد لموقف مثل هذا".

سوف تزداد تحديات المياه سوءا

تعتمد إيران بشكل كبير على إمدادات المياه التي تتناقص مع مرور الزمن.

إنها تعاني من حالات جفاف متكررة وتواجه احتمالية ظروف أكثر قسوة ناجمة عن تغير المناخ.

وسيكون للطقس الأكثر حرارة وجفافا تأثير أكبر على توليد الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي أدى بالفعل إلى اضطرابات شديدة في التيار الكهربائي هذا الصيف في إيران.

وقد اندلعت احتجاجات ضد انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب في حدوث فوضى في طهران ومدن أخرى، مما أدى إلى تعطل الاتصالات وإشارات المرور.

كما ساهم الطلب المتزايد على تكييف الهواء لمواجهة الحرارة الخانقة في الضغط على شبكات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، تم إلقاء اللوم أيضا على الكمية الهائلة من خوادم الطاقة الكهربائية المستخدمة في تعدين العملات الرقمية، في استنفاد إمدادات الطاقة في البلاد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أدى الجفاف عام 2018 إلى جفاف الأنهار.

مشاكل إدارة المياه على المدى الطويل

في حين أن الجفاف خلق بيئة مليئة بالتحديات، فإن أسباب أزمة المياه في إيران أعمق.

في عام 2015، حذر خبير بيئي من احتمال حدوث نزوح جماعي للملايين إذا لم تجد إيران حلا لأزمة المياه.

ودعت رئيسة دائرة البيئة الإيرانية معصومة ابتكار إلى "ثورة" في الزراعة لجعلها أكثر كفاءة.

وتوجد المياه الجوفية في الطبقات الصخرية التي تحفظها تحت سطح الأرض وهي مصدر رئيسي للمياه في إيران.

لكنها تعاني من أحد أسوأ معدلات نضوب المياه الجوفية في العالم، إلى جانب الهند والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين.

وقد أدى الضغط من أجل الاعتماد الوطني على الذات في الغذاء إلى استخدام المزارعين لكميات أكبر من المياه الجوفية.

يمكن أن يؤدي ضخ المياه الجوفية بمعدل أسرع مما يتم تجديده إلى زيادة مستويات الملح في التربة، مما قد يؤثر بدوره على خصوبة التربة في المناطق المنتجة للغذاء.

وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة PNAS أن هناك "مخاطر عالية جدا لازدياد نسبة مُلوحة" مياه الري في العديد من المناطق.

ويؤدي الحفر إلى أعماق أكبر بحثا عن المياه الجوفية إلى خطر انزلاق طبقات الأرض، مما يعني غرق المدن حرفيا.

تلاشي البحيرات

هناك أيضا قلق بشأن جفاف مناطق الأراضي الرطبة والأنهار، مما قد يؤدي إلى حدوث عواصف ترابية خطيرة.

وأصبحت بحيرة أورميا، التي كانت ذات يوم واحدة من أكبر بحيرات المياه المالحة في العالم، رمزا لكارثة بيئية. فتلك البحيرة التي كان منسوب المياه فيها ذات مرة 1930 ميلا مربعا، تقلص إلى عُشر هذا الحجم بحلول عام 2015.

لتغذية التوسع الزراعي السريع في المنطقة والجفاف الذي حل في التسعينيات، لجأ المزارعون إلى ضخ المياه الجوفية لمحاصيلهم وبناء العديد من السدود.