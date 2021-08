انفجار مرفأ بيروت: "نحن بخير، ولكننا لسنا على ما يُرام"

قبل 54 دقيقة

جثث في كل مكان

ذكريات الحرب تستفيق

"أرفض التأقلم مع الوضع"

صور الانفجار

من هم الذين يعانون من هذه الآثار؟

"يمكننا أن نقيس الأثر النفسي لما يعانيه الناس٬ عندما يقولون لنا إنهم بصحة جيدة جسديا ولكنهم ليسوا على ما يرام نفسيا"، تقول ليا. "يعبّرون عن حالتهم بالقول I am ok but I am not ok!"