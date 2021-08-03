الشرطة البريطانية تلقي القبض على بجعة عرقلت حركة المرور

قبل 7 دقيقة

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، مشهد من الفيلم الكوميدي "هوت فاز" (2007)

احتجزت الشرطة البريطانية بجعة غاضبة عرقلت حركة المرور، في موقف يشبه مشهداً من الفيلم الكوميدي "هوت فاز".

وقالت شرطة مقاطعة كامبردجشير إنها تلقت شكاوى عن "بجعة وقحة" تمشي بالقرب من الطريق الرئيسي A428 بجانب أبرشية هاردويك.

وأضافت الشرطة أن البجعة نُقِلت في عربة شرطة إلى أقرب مكان فيه ماء أمكن لعناصر الشرطة العثور عليه.

وكتب أحد المعلقين على صفحة فيسبوك الخاصة بالشرطة: "أول ما تبادر إلى ذهني هو البجعة التي ظهرت في فيلم هوت فاز (الزغب الساخن)".

صدر الصورة، Cambridgeshire Constabulary

أنتج فيلم "هوت فاز" عام 2007، وهو من بطولة سايمون بيج ونيك فروست، ويصوّر مغامرات ضابطي شرطة قليلي الحظ، يحققان في حالات وفاة شهدتها بلدة متخيلة تقع في مقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا.

ويظهر البطلان في أحد مشاهد الفيلم، وهما يلقيان القبض على بجعة مخيفة، ويقتادانها بعيداً في سيارة الدورية.

وقالت الشرطة في بيان إن "البجعة مشت بخيلاء".

وأضافت: "احتجزت بجعة (وُضِعت في خلفية عربة شرطة) ونقلت إلى أقرب مكان فيه ماء عثر عليه عناصر الشرطة".

صدر الصورة، Cambridgeshire Constabulary التعليق على الصورة، نُقِلت البجعة إلى أقرب بحيرة بعد رحلة قصيرة في عربة شرطة