عبد الرحمن مجدي: ما الذي نعرفه حتى الآن عن قضية اللاعب المصري المتهم "بالتحرّش"؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفريق المصري يوم 31 يوليو في لقائه المنتخب البرازيلي

طالب لاعب المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، عبد الرحمن مجدي، اتحاد اللعبة في بلاده بسرعة التحقيق معه بعد قرار صدر بإيقافه على خلفية تعامله مع شابة يابانية تعمل بخدمة الغرف بفندق إقامة الفريق في طوكيو للمشاركة في مسابقة كرة القدم.

ونفى مجدي في تدوينة له على موقع انستغرام ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات بالتحرش بالشابة، قائلا: "لم يتم إدانة ابنكم بأي اتهام".

وقال اللاعب إن "ما حدث بمقر إقامة المنتخب باليابان لا يعدو كونه "تصرفا فُهم خطأ لاختلاف الثقافة واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا".

وكانت الشرطة اليابانية استدعت اللاعب للتحقيق في واقعة اتهامه من قبل فندق إقامة المنتخب المصري بـ"التحرش" بإحدى عاملات الفندق بناء على شكواها عقب دخولها غرفة اللاعب لتنظيفها في إطار خدمات الفندق المعتادة.

وبحسب مصادر بالبعثة المصرية، كان يقطن مجدي مع زميله في الفريق عمار حمدي، الذي لم يكن موجودا وقت الواقعة، في غرفة 506 بفندق الإقامة، وأكدت المصادر أن تحقيقات أجراها محققون يابانيون مع مجدي في طوكيو فور تلقيهم الشكاوى ضده، أعقبها تقديم البعثة المصرية اعتذارا مكتوبا للفيفا وللجنة الأولمبية وموقعا عليه من اللاعب نفسه.

وطلبت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج التحقيقات مع اللاعب، بحسب مسؤولين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد المصري أنه قرر إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه "وذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد".

وذكر الاتحاد المصري في بيانه أنه أثناء وجود المنتخب الأولمبي في اليابان، و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة "تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق".

وأضاف "على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصا على التركيز" وقبل خوض مباراة الفريق وحتى العودة للقاهرة.

وخسر المنتخب المصري مباراته في دور ربع النهائي أمام البرازيل بهدف دون رد، قبل أن يعود الفريق بكامل أعضاءه للقاهرة.

وقال علاء وحيد، المتحدث باسم النادي الإسماعيلي المصري، الذي يلعب له مجدي في تصريحات إعلامية إن موقف النادي سيعلن مع انتهاء التحقيقات، منتقدا بيان الاتحاد المصري لكرة القدم مشيرا إلى أن "البيان في حد ذاته يأتي بمثابة تشهير باللاعب".