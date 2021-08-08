فيروس كورونا: أكثر من 500 حالة وفاة يوميا في إيران وتحذيرات من "موجة خامسة" جراء متحور دلتا

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، حذر المسؤولون من أنها "موجة خامسة" ناجمة عن متحور دلتا شديد العدوى.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن وصول عدد حالات الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا للمرة الأولى إلى أكثر من 500 حالة منذ تفشي الوباء، في وقت سجلت الإصابات أيضا مستوى قياسيا.

وكان المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي قد أمر الحكومة الأسبوع الماضي باتخاذ "الإجراءات الضرورية" لاحتواء انتشار الوباء.

"أقل من الخسائر الحقيقية"

وقالت وزارة الصحة إن إيران سجلت 39619 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة حتى يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء تفشي الوباء إلى 4158729 إصابة.

وأضافت أنها سجلت خلال الفترة نفسها 542 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 94015 حالة وفاة.

واعترف مسؤولو الصحة الإيرانيون بأن أرقام إصابات كورونا في الجمهورية الإسلامية هي أقل من الحصيلة الفعلية (إذ أن بعض الإصابات لا يبلغ عنها).

صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، التلفزيون الرسمي الإيراني يقول إن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد تواجه "أزمة"

الوضع الصحي قاتم

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد تواجه "أزمة"، ووصف الوضع الصحي بأنه قاتم.

وأضاف أنه "على الرغم من تسارع وتيرة التطعيم، إلا أن مراقبة البروتوكولات الصحية تراجعت بشكل كبير".

وعلقت إيران آمالها على اللقاحات للمساعدة في تجاوز الأزمة الصحية.

لكن حملة التلقيح التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي تقدمت بشكل أبطأ مما خططت له السلطات.

وتقول إيران التي تقيدها العقوبات الأمريكية بعدما جعلت من الصعب تحويل الأموال إلى الخارج، إنها تكافح من أجل استيراد لقاحات لسكانها البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وقالت وزارة الصحة الأحد إن أكثر من 12.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، لكن 3.7 مليون فقط تلقوا الجرعتين اللازمتين.

صدر الصورة، NurPhoto التعليق على الصورة، قالت وزارة الصحة إن أكثر من 12.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، لكن 3.7 مليون فقط تلقوا الجرعتين اللازمتين.

وقد قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي السبت إنه ستجري مراجعة "خطة لتغيير طريقة مواجهة فيروس كورونا" الأسبوع المقبل.

ولم يدلِ بأية تفاصيل بشأن الموضوع، لكنه قال إن تسريع وتيرة التطعيم من أولويات حكومته، بحسب الموقع الرسمي للرئيس.

دعم اللقاح المحلي

وتعهد رئيسي، الذي ترأس اجتماع فريق عمل فيروس كورونا، "بدعم إنتاج اللقاح المحلي" مع التأكيد على "عدم التردد" في استيراد اللقاحات من الخارج.

ووافقت السلطات على الاستخدام الطارئ للقاحين منتجين محليا، ولا يزال هناك نقص في اللقاح الوحيد المنتج بكميات كبيرة، وهو كوفيران بركات.

ومن بين اللقاحات الأخرى المستخدمة في إيران، سبوتنيك في الروسي، وسينوفارم الصيني، وبهارات الهندي، وأسترازينيكا/ أكسفورد، وفقا لوزارة الصحة.

وقال التلفزيون الرسمي إن رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تلقيا أول جرعة من لقاح بركات يوم الأحد.

صدر الصورة، NurPhoto التعليق على الصورة، تجري إيران مراجعة لخطة توزيع اللقاح فيها

موجة خامسة

وتصاعدت الإصابات بفيروس كورونا منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقد حذر مسؤولون من أنها "موجة خامسة" ناجمة عن متحور دلتا شديد العدوى.

وسجلت الإصابات اليومية عدة أرقام قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الرقم القياسي السابق للوفيات 496، وقد سُجل في 26 أبريل/ نيسان الماضي، في ذروة الموجة السابقة في إيران.

وتجنبت إيران فرض إغلاق كامل على السكان، ولجأت بدلا من ذلك إلى تدابير مجزأة مثل حظر السفر المؤقت وإغلاق الأعمال.

واقترح وزير الصحة المنتهية ولايته سعيد نمكي مؤخرا إغلاقا لمدة أسبوعين للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس.