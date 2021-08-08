فيروس كورونا: السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، المسجد الحرام افتقد الحجاج والمعتمرين خلال الجائحة

أعلنت السلطات السعودية بأنها ستبدأ قبول طلبات العمرة من الأجانب الذين تلقوا التطعيم، في خطوة من شأنها أن تعزز الاقتصاد الذي تضرر من جراء انتشار وباء كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستتلقى تدريجيا طلبات العمرة من الخارج ابتداء من التاسع من أغسطس/ آب "بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًا"، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من عدم قبول حجاج ومعتمرين من الخارج بسبب الوباء.

وقال مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية إنه سيتعين على طالبي أداء العمرة تقديم شهادة تفيد بحصولهم على التطعيم الواقي من كوفيد.

وقالت الوكالة أيضاً إنه سيتعين "الالتزام بإجراءات الحجر الصحي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة".

وكان الوباء قد عطل موسم الحج والعمرة، الذي يعتبر مصدر دخل كبير للمملكة يدر عليها ما يقارب الـ 12 مليار دولار سنوياً.

وقبل هذا الإعلان، لم تكن السعودية تسمح إلا للمعتمرين المقيمين في المملكة ممن تلقوا اللقاح من الحصول على تصريح بأداء العمرة.

ولم يسمح في الشهر الماضي إلا لحوالي 60 ألف شخص من السكان الحاصلين على التطعيم بالمشاركة في أداء شعائر فريضة الحج السنوية التي قُلص عدد المستفيدين منها هذا العام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، السعودية تعيد فتح حدودها أمام الزوار الأجانبز

لكن السعودية أخذت تفتح ببطء، وبدأت بالترحيب بالسياح الأجانب الحاصلين على التلقيح منذ الأول من أغسطس/ آب الجاري.

ويتعين على المعتمرين الأجانب الحصول على التطعيم بواحد من اللقاحات المعترف بها في السعودية، وهي فايزر-بيونتيك، أسترازينيكا، موديرنا وجونسون أند جونسون- والموافقة على الالتزام بحجر صحي إن اقتضت الضرورة، بحسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن نائب وزير الحاج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط.

وأضاف مشاط أن المملكة تعمل على تحديد الوجهات التي يستطيع المعتمرون القدوم منها وأعداد المعتمرين بناء على "أساس دوري تبعاً لتصنيف الإجراءات الوقائية" في تلك الدول.

ارتياح عام

تسبب منع الحجاج والمعتمرين من خارج السعودية بخيبة أمل كبيرة في أوساط المسلمين في جميع أنحاء العالم، الذين يقومون بادخار الأموال طوال سنوات من أجل المشاركة.

وقال أحمد حمادنة، مدير مبيعات من مصر يبلغ من العمر 33 عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية: "أشعر بالارتياح لاستئناف العمرة".

لكنه أضاف بانه كان "قلقاً حيال الأنظمة والإجراءات المتبعة خلال الوباء".

وقال المهندس محمد رجب، وهو من سكان أستراليا، إنه هو أيضاً لا يزال "متردداً في أداء مناسك العمرة. ستكون هناك حشود من الناس في مكة وفرص انتقال العدوى ستكون عالية".

لقد أنفقت الرياض المليارات في محاولة بناء صناعة السياحة من الصفر، وذلك في إطار جهود ترميإلى تنويع قطاعات اقتصادها المعتمد على النفط.

وبدأت المملكة التي كانت منعزلة بإصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في 2019 في إطار مسعى طموح منها لتحسين صورتها العالمية وجذب الزوار إليها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القصر الفريد بمدائن صالح مدرج بقائمة التراث العالمي لليونيسكو وهو من المعالم السياحية المهمة في السعودية

وخلال الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2019 ومارس/ آذار 2020، أصدرت 400,000 تأشيرة سياحية- لكن هذا الزخم تحطم بعد انتشار الوباء وإغلاق الحدود.

وعملت الحكومة على تسريع برنامج التطعيم على مستوى الدولة مع تحركها لإنعاش السياحة والقطاعات الأخرى التي تضررت بسبب الوباء، مثل المنافسات الرياضية والأعمال الفنية الترفيهية.

ويعد التطعيم إلزاميا لأي شخص يرغب بدخول المؤسسات الحكومية والخاصة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه، وكذلك لدى استخدام المواصلات العامة.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد تبنت توجهاً رقمياً في موسم الحج لهذا العام لتذليل العقبات الصحية الناتجة عن كوفيد- 19.

كما سمحت السلطات السعودية للمرأة بالحج دون محرم، في خطوة يراها بعضهم ضرورة أملتها ظروف تقييد أعداد الحجاج لموسم الحج الماضي بسبب القيود الخاصة بالوباء.

يذكر أن السعودية سجلت حوالي 532 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 وأكثر من 8,300 حالة وفاة.