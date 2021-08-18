بالصور: إسرائيل تجاهد لاحتواء حرائق غابات مدمرة بالقرب من القدس

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يكافح رجال الإطفاء الإسرائيليون حريق غابات هائل غرب مدينة القدس أدى إلىتدمير 2000 هكتار (5000 فدان) من الغابات خلال ثلاثة أيام.وبدا أنه تمت السيطرة على الحريق مساء الأحد، لكن الرياح القوية وانخفاض الرطوبة تسببا في اشتعال النيران مجددا وتزايد قوتها يوم الاثنين.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تشارك نحو 10 طائرات لمكافحة الحرائق في محاولة إخماد النيران

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، زادت شدة الحرائق مجددا يوم الاثنين بسبب شدة الرياح وانخفاض الرطوبة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، السلطات أجلت أكثر من 2000 شخص من مساكنهم بالقرب من النيران

واضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء نحو 2000 من سكان البلدات والقرى المجاورة لمنطقة الحرائق كإجراء احترازي.كما طلب وزير الخارجية الإسرائيلي من الدول المجاورة المساعدة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، إسرائيل طلبت المساعدة من دول مختلفة للسيطرة على النيران

وقال مسؤولون إن اليونان وقبرص استجابتا بعرض إرسال طائرات لمكافحة الحرائق، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك حاجة إليها.وأشارت تقارير إلى أن رجال الإطفاء كان يحاولون إخماد العشرات من النقاط الساخنة صباح الثلاثاء.

وقال نيسو غويتا، المسؤول بخدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، لراديو الجيش "نحن منتشرون في مناطق كثيرة لأن الرياح قد تنقل الحريق إلى أماكن جديدة".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الحريق الأخير يعد الأكبر والأكثر تدميرا في تاريخ إسرائيل

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، النيران قضت على 5000 فدان في التلال المحيطة بمدينة القدس

وأدت الحرائق إلى تصاعد دخان أسود كثيف فوق مدينة القدس، وحثت السلطات المواطنين على التقليل من أنشطتهم في الخارج والتزام منازلهم بسبب مستويات التلوث المرتفعة للغاية.وتعد هذه من أكبر حرائق الغابات في تاريخ إسرائيل، لكن حتى الآن لم تتسبب في مقتل أحد. وفي عام 2010، قُتل 44 شخصا في حريق في جبل الكرمل، شمال البلاد، أدى إلى تدمير 2500 هكتار.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، السلطات حثت المواطنين على عدم الخروج لارتفاع نسبة التلوث في الهواء

وقال مفوض خدمات الإطفاء والإنقاذ، ديدي سيمتشي، إن الحريق نتج عن عمل بشري، لكن المحققين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان الحريق متعمدا أم أنه نتيجة الإهمال.وقد ساعد على انتشاره السريع جفاف الغطاء النباتي في تلال القدس بعد شتاء جاف نسبيا وصيف حار.وحذرت وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، خلال زيارة إلى مركز قيادة خدمة الإطفاء من أن "أزمة المناخ ستجعل مثل هذه الأحداث تتكرر وتزداد قوة، وإسرائيل حساسة بشكل خاص للجفاف والاحترار" ، وفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل.