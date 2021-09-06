هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي "شديد الحراسة"

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قوات الشرطة والأمن تتابع آثار الهروب.

فرّ ستة فلسطينيون من سجن جلبوع الشديد الحراسة في شمال إسرائيل، فجر الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، بينما تشن إسرائيل حملة بحث واسعة عنهم.

وكان الستة معتقلين في الزنزانة ذاتها، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وأفادت تقارير أنهم فروا عبر نفق نجحوا في حفره على مدى عدة أشهر.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صوراً ومقاطع فيديو تظهر نفقاً ضيقاً حُفر أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفارين هم زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى، وخمسة من حركة "الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله العارضة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "تساعد في ملاحقة السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع"، وأنه خصص طائرات للقيام بمهام المراقبة، بحسب وكالة الأناضول.

وأكد مسؤولون في مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية بدء عملية تمشيط واسعة تشارك فيها الشرطة والقوات الخاصة والجيش، مستعينة بالكلاب البوليسية والطائرات المروحية بالإضافة إلى نصب نقاط تفتيش في محيط المنطقة.

صدر الصورة، Ronald Grant التعليق على الصورة، صورة متداولة على مواقع التواصل لبطاقات السجناء الفارين

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الهروب بأنه "حادث خطير"، مؤكداً متابعته الحادث، وتلقيه المنتظم لمعلومات بشأن عمليات البحث.

ويُوصف السجن في إسرائيل بأنه "سجن الخزنة" بسبب إحكام الإجراءات فيه، لمنع أي محاولة فرار منه.

وكتب المعلق الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان في تغريدة على تويتر "كما هو الحال في الأفلام، هذه ليست المرة الأولى، في يوليو/تموز 1958 اندلعت ثورة عنيفة من السجناء في السجن، هرب 66 سجيناً، قتل 11 وحارسان آخران، ألقي القبض على الجميع؛ عام 2014، حفر سجناء أمنيون نفقا، لكنهم كشفوا وأحبطت محاولتهم".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة حفرة النفق التي وزعتها الشرطة.