انتخابات المغرب: هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد حصوله على 12 مقعدا فقط

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران

مُني حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بهزيمة كبرى في الانتخابات البرلمانية في المغرب، بعدما حصد 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125مقعدا في آخر انتخابات عام 2016.

وكان الحزب قد تولى السلطة في أعقاب انتفاضات عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يأمل في الحصول على فترة ولاية ثالثة يقود فيها ائتلافا حاكما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا، بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، يليه حزب الأصالة والمعاصرة برصيد 82 مقعدا، بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعدا.

وأضاف البيان أن نسبة التصويت بلغت 50.35 في المئة، وهي نسبة تفوق النسبة في انتخابات 2016.

أما المناطق الجنوبية فتخطت نسبة التصويت فيها 66 في المئة.

ويكلف الملك محمد السادس زعيم الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، مدتها خمسة أعوام.

ويتوقع أن يعيّن الملك عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للحكومة.

ولا يزال القصر هو مصدر القرارات الرئيسية والتوجه الاستراتيجي في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مليك المغرب يكلف زعيم الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة.

ويعرف أخنوش بقربه من القصر الملكي، وظل يشغل منصب وزير الزراعة منذ عام 2007.

وهاجم رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عزيز أخنوش في مقطع فيديو ناري على فيسبوك الأحد.

وقال بنكيران "رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية سياسية نزيهة وفوق الشبهات".

ورد أخنوش في مقابلة الاثنين بأن الهجمات عليه "اعتراف بالفشل" من قبل خصومه، وتعهد بعدم الرد.