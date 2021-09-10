تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد عام من التناحر السياسي
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل حكومة جديدة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأدى عام من التناحر السياسي إلى تفاقم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان.
ومن المرتقب أن يمهد تشكيل حكومة جديدة السبيل أمام محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وخلال الشهور القليلة الماضية، فقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، فيما يعيش ثلاثة أرباع اللبنانيين دون حد الفقر.
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