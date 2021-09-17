وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
توفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما.
واستمر بوتفليقة في سدة الحكم قرابة 20 عاما قبل أن يستقيل من منصبه في أبريل/نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية مناهضة له.
وقبل استقالته بنحو 6 أعوام، أصيب بوتفليقة بسكتة دماغية وكان نادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.
وتولى بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999، وكان يسعى للترشح لولاية خامسة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة.
من هو عبدالعزيز بوتفليقة؟
تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده، وكان أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963.
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