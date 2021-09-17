وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده، وكان أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963.

2 أبريل/ نيسان 2019