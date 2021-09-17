وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

بوتفليقة

صدر الصورة، Reuters

توفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما.

واستمر بوتفليقة في سدة الحكم قرابة 20 عاما قبل أن يستقيل من منصبه في أبريل/نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية مناهضة له.

وقبل استقالته بنحو 6 أعوام، أصيب بوتفليقة بسكتة دماغية وكان نادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.

وتولى بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999، وكان يسعى للترشح لولاية خامسة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة.