محاولة "انقلاب فاشلة" في السودان

قبل 33 دقيقة

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أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب فاشلة، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ودعا بيان الجماهير إلى التصدي لها.

ودعا مجلس السيادة على صفحته في فيسبوك الجماهير إلى التحرك لحماية ما وصفه بالثورة.

ونقلت وكالة رويتز للأنباء عن عضو في المجلس الحاكم في السودان قوله إن السلطات السودانية احتوت المحاولة وسيطرت على الموقف. وقال محمد الفقي سليمان، المتحدث باسم مجلس السيادة إن الجيش سيصدر بيانا بعد قليل وإن استجواب المشتبه بهم الضالعين في محاولة الانقلاب سيبدأ قريبا.

وأفاد شهود عيان أن قوات الجيش أغلقت بمدرعاتها جسرا رئيسيا يربط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لبي بي سي إن وحدات من الجيش أمنت مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون

وتقول التقارير الواردة من العاصمة الخرطوم وأمدرمان القريبة إن هناك نشاطا عسكريا مكثفا .

ويظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عربات مدرعة في شوارع المدينة.