مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: التحالف الذي تقوده السعودية "يناشدنا لإخراجه من أزمة اليمن"

قسم المتابعة الإعلامية

بي بي سي

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خامنئي يقلد علي فدوي وساماً عام 2016

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ناشد إيران "لإنقاذها من الأزمة" الناجمة عن الحرب.

وقال العميد علي فدوي في مقابلة تلفزيونية إن "الذين بدأوا الحرب في اليمن بتوسلون الآن لإنقاذهم"، من دون تسمية السعودية والتحالف بشكل مباشر، حسبما نقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، الجمعة.

يأتي تصريح فدوي وسط تعليقات متفائلة لمسؤولين إيرانيين وسعوديين بشأن احتمالات التقارب بين الخصمين الإقليميين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن طهران ترى "مؤشرات جدية" على تحسن العلاقات مع الرياض، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس.

وكان خطيب زادة صرّح في وقت سابق أن الاتصالات بين البلدين باتت "أكثر انتظاماً" في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن المناقشات حول الأمن في الخليج الفارسي شهدت "تقدماً جاداً".

يأتي ذلك بعد خطاب العاهل السعودي الملك سلمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر/ أيلول، وقال فيه إنه يأمل أن يؤدي الحوار إلى "نتائج ملموسة" ويمهد الطريق لإرساء تعاون بين الجانبين.

وعقدت إيران والسعودية ثلاث جولات من المحادثات استضافها العراق لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ومن المقرر أن تستضيف بغداد اجتماعاً آخر في موعد غير محدد، بحسب السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بدأ التحالف بقيادة السعودية عمليته في اليمن عام 2015

انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين اللدودين منذ عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون سفارة الرياض في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد، إثر إعدام رجل الدين السعودي الشيعي البارز نمر النمر.

ويشنّ التحالف بقيادة السعودية تدخلاً عسكرياً في اليمن منذ عام 2015، إثر إطاحة جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالحكومة اليمنية.

ويوصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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