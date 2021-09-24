القبة الحديدية الإسرائيلية: الكونغرس الأمريكي يوافق على منح مليار دولار لدعم منظومة الصواريخ

24 سبتمبر/ أيلول 2021، 10:17 GMT جدّد في قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الكونغرس على دعم إسرائيل

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الخميس، على منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) التابع لها، بعد يومين من النقاشات شهدا اعتراض معظم الديمقراطيين التقدميين على المشروع.

ومُرر الإجراء بأغلبية 420 صوت مقابل اعتراض 9 أشخاص (ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد). وبهذا التصويت أُرسل الإجراء إلى مجلس الشيوخ، حيث لم يحدد القادة موعد التصويت عليه بعد.

وأُدرجت أموال المنحة في الأصل في التشريع الذي يعالج إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق وأزمة الديون المحتملة في أكتوبر/ تشرين الأول. ولكن اعتراض بعض النواب الديمقراطيين أدى إلى حذف البند من مشروع قانون الإنفاق.

وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، مخاطبة البرلمان "إن إقرار هذا القانون يعكس الوحدة الكبيرة في الكونغرس حول أمن إسرائيل".

وأضافت "مساعدة لإسرائيل أمر مهم للغاية، لأن أمن إسرائيل أمر حتمي بالنسبة لأمن أمريكا".

وقد اعترض عدد قليل من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب، الذين اتهموا إسرائيل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، على إدراج البند في مشروع قانون الإنفاق.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإنفاق الأوسع نطاقاً يوم الثلاثاء. لكن إزالة بند تمويل القبة الحديدية أثار غضب الديمقراطيين الوسطيين ودفع الجمهوريين إلى وصف الحزب بأنه مناهض لإسرائيل، على الرغم من التقليد القديم في الكونغرس الأمريكي المتمثل في الدعم القوي من كلا الحزبين للدولة اليهودية.

وقال القادة الديمقراطيون في مجلس النواب على الفور إنهم سيقدمون مشروع قانون مستقل لتوفير تمويل للقبة الحديدية.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت كلا الطرفين على دعمهما. وقال في بيان "أولئك الذين حاولوا تحدي هذا الدعم تلقوا رداً مدوياً اليوم".

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال اتصال هاتفي، نظيره الأمريكي لويد أوستن، على الدعم المستمر من الإدارة الأمريكية والبنتاغون لعمليات تزويد إسرائيل بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ومواطنيها، بحسب البنتاغون.

وانتقد الديمقراطيون الليبراليون السياسة الأمريكية الإسرائيلية، قائلين إنه يجب أن يكون هناك المزيد من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مثل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بعد رد إسرائيل على هجمات حماس الصاروخية في مايو/ أيار.

وقالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، المعارضة للتمويل، خلال المناقشة "يجب أن نتحدث أيضاً عن حاجة الفلسطينيين للحماية من الهجوم الإسرائيلي".

ويهدف مشروع قانون تمويل القبة الحديدية الذي تبلغ قيمته مليار دولار إلى استبدال صواريخ الاعتراض التي استخدمتها إسرائيل في صد الصواريخ من غزة خلال الاقتتال الأخير.