رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: برنامج إيران النووي تجاوز جميع الخطوط الحمراء

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، بينيت يقول إن إسرائيل قد تتصرف منفردة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن برنامج إيران النووي تجاوز "جميع الخطوط الحمراء" لبلاده.

واتهم إيران بالسعي إلى الهيمنة على الشرق الأوسط من خلال خلق مظلة نووية فوق المنطقة، وأصر على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وألمح أيضا إلى احتمال أن تتصرف إسرائيل بمفردها في مواجهة إيران، وهو أمر هددت به بلاده مرارا وتكرارا في الماضي.

وقال بينيت "لقد وصل برنامج إيران النووي لحظة فاصلة وكذلك بلغ تسامحنا. الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران".

وعززت طهران برنامجها للتخصيب النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 الذي يحد من أنشطة إيران النووية.

وأثارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مخاوف الأحد من أن إيران لم تسمح لمفتشيها بزيارة أحد منشآتها.

ويريد بينيت، السياسي اليميني الذي أنهى حقبة بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء، أن يتخذ الرئيس جو بايدن موقفا أشد حزما تجاه إيران، العدو الإقليمي اللدود لإسرائيل.

صدر الصورة، Reuters

ويعارض بينيت جهود الإدارة الأمريكية الجديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في عام 2018.

وقد توقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، وما زالت واشنطن تنتظر الخطوة التالية من قبل الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، إبراهيم رئيسي خاطب الجمعية العامة من طهران.

وكانت نبرة بينيت أقل حدة أمام الأمم المتحدة من نتنياهو. ولكنه ظل مصرا، مثل نتنياهو، على تعهده بفعل ما في وسعه لمنع إيران، التي تعدها إسرائيل تهديدا وجوديا لها، من بناء سلاح نووي.