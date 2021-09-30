التطبيع: يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل يفتتح سفارة لبلاده في البحرين

قبل 7 دقيقة

التعليق على الصورة، زيارة لابيد تستغرق يوما واحدا.

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى البحرين، وهي أرفع زيارة رسمية على هذا المستوى للدولة الخليجية، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.

وسيفتتح لبيد، الذي هبط في مطار البحرين الدولي على متن طائرة لخطوط "إسرائير" الجوية مرسوم على مقدمتها غصن زيتون، سفارة إسرائيل في المنامة، ويجري محادثات مع نظيره البحريني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الجانبين سيوقعان خمس مذكرات تفاهم، من بينها اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

وأضاف المتحدث أن المجالات الرئيسية التي تريد البحرين التعاون مع إسرائيل بشأنها "تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا، وهناك مذكرات تفاهم ستوقع الخميس في هذا الصدد".

وقال إن 12 مذكرة تفاهم وقعت حتى الآن بين البلدين، من بينها اتفاقيات تتعلق بالنقل والزراعة والاتصالات والتمويل، والمياه ومستشفى شيبا.

وبدأت شركة طيران الخليج البحرينية أول رحلة تجارية مباشرة لها إلى تل أبيب بعد وصول لابيد.

وقال المتحدث الإسرائيلي "نرى البحرين شريكا مهما على المستوى الثنائي، وجسرا للتعاون مع دول أخرى في المنطقة".

ويعود لابيد إلى إسرائيل مساء الخميس.

ولابيد هو المهندس الرئيسي للحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي أطاحت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وقع اتفاقات أبراهام.

وزار لابيد الإمارات والمغرب بعد أن أصبح وزيرا للخارجية في يونيو/حزيران.

وكانت البحرين والإمارات قد أقامتا علاقات مع إسرائيل العام الماضي في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة، تعرف باسم اتفاقيات أبراهام، وشارك فيها بعد ذلك المغرب والسودان.

ويرى مراقبون أن العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول بنيت على المصالح التجارية المشتركة، أما العلاقات مع دول الخليج فدافعها الرئيسي هو المخاوف بشأن إيران إضافة إلى التجارة.

وأفادت تقارير ببلوغ حجم التجارة مع الإمارات نحو نصف مليار دولار.

التعليق على الصورة، الوزير الإسرائيلي وصل على متن طائرة من خطوط إسرائير.

رفض للتطبيع

ولكن هناك غضبا متصاعدا في بعض الأوساط من هذه الخطوة، التي أنهت عقودا من الإجماع العربي على عدم إقامة علاقات مع إسرائيل طالما ظلت القضية الفلسطينية دون حل.

وأحرق متظاهرون الإطارات في ضواحي المنامة في ساعة مبكرة من فجر الخميس، مما أدى إلى انتشار سحب من الدخان الأسود في الهواء، وانتشر هاشتاغ #البحرين ترفض، باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتخذت إجراءات أمنية إضافية على الطريق المؤدي إلى المطار، ولم تظهر أي أعلام إسرائيلية على الطرق الرئيسية.

ودعا نشطاء المعارضة إلى مزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق الخميس.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في الذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام هذا الشهر، بمواصلة جهود إدارة ترامب.

وقال بلينكن "هذه الإدارة ستواصل البناء على الجهود الناجحة للإدارة السابقة لمواصلة مسيرة التطبيع إلى الأمام".