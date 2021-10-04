إعصار شاهين: مقتل عشرة أشخاص في إيران وسلطنة عمان

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شوارع العاصمة العمانية مسقط أغرقتها الأمطار.

قتل عشرة أشخاص، على الأقل، بعد أن ضرب الإعصار المداري شاهين أجزاء من إيران وسلطنة عمان.

ووصل الإعصار إلى المنطقة الأحد وبلغت سرعة الرياح بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، بينما كانت عين الإعصار تعبر الأرض.

وأجلي الآلاف من المناطق الساحلية في عمان. وغمرت المياه شوارع العاصمة مسقط.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية المحلية إن تصنيف إعصار شاهين انخفض فيما بعد إلى مستوى عاصفة استوائية بعد أن ضربت اليابسة.

وقالت السلطات في إيران إن ستة أشخاص قتلوا في ميناء في إقليم سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران أن البنية التحتية، ومن بينها المنشآت الكهربائية والطرق، قد تضررت.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، آلاف الأشخاص أجلوا من منازلهم في عمان.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ثلاثة أشخاص قتلوا في عمان بسبب الفيضانات.

وكان ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، قد توفوا حتى قبل أن يصل الإعصار إلى اليابسة في عمان بسبب الفيضانات.

وتظهر الصور من مسقط سيارات غارقة في الماء. وأمرت السلطات في العاصمة باستخدام الطرق فقط لرحلات الطوارئ.

وعلقت الرحلات الجوية من مسقط وإليها، وحث سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم.

وألغيت مباراة كريكيت بين عمان واسكتلندا بسبب الإعصار.

وقطعت السلطات في القُرم التيار الكهربائي لتجنب وقوع حوادث ووُضع حوالي 2700 شخص في ملاجئ طارئة.

وطُلب من سكان العين في دولة الإمارات، على الحدود مع عمان، العمل من منازلهم عن بُعد الاثنين وتجنب مغادرتها إلا في حالات الطوارئ.