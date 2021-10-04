إسرائيل تتهم إيران بالاستعانة بقاتل مأجور لاستهداف إسرائيليين في قبرص

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعتقد أن المشتبه فيه كان تحت مراقبة الشرطة

اتهمت إسرائيل إيران بالتخطيط لقتل إسرائيليين في قبرص، بعد القبض على شخص، يشتبه في أنه مأجور لتنفيذ عمليات قتل هناك.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنها عملية إرهابية خططت لها إيران لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين" في قبرص.

ونفى المكتب تقارير إعلامية مفادها أن العملية استهدفت الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي.

ولم يصدر أي تعليق عن إيران بخصوص هذه القضية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المشتبه فيه رجل أذري، يحمل جواز سفر روسي، ويبلغ من العمر 38 عاما، ألقي عليه القبض الأسبوع الماضي، في العاصمة نيقوسيا، بعدما عبر الحدود من الجزء الشمالي التركي من الجزيرة.

وتفيد التقارير بأنه وصل من روسيا منذ ثلاثة أسابيع، وكان تحت أنظار الشرطة. وقالت وسائل الإعلام القبرصية إنه كان يحمل مسدسا بكاتم صوت في سيارته، ولكن الشرطة لم تؤكد هذه التفاصيل.

وتضاربت التقارير بخصوص من كان يستهدفهم. وجاء في وسائل إعلام إسرائيلية وقبرصية أن الملياردير ساغي واحد من المستهدفين على قائمته.

ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى أن يكون ساغي هدفا للمشتبه به، كما نفت مجموعة شركات ساغي أيضا أن يكون الملياردير مستهدفا.

وقالت المجموعة في بيان: "هذه عملية إرهابية إيرانية أحبطت، لم يكن المستهدف فيها تيدي ساغي، بل الإسرائيلين في قبرص. للأسف من السهل نشر الأخبار المغلوطة والإضرار باسم شخص".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن الخطة قد تكون لها علاقة بنزاعات الأعمال، التي قد يكون ساغي طرفا فيها، من خلال شركاته لألعاب القمار على الانترنت والعقارات.

واتهمت إسرائيل من قبل إيران وحليفها حزب الله باستهداف أو التخطيط لاستهداف إسرائيليين في الخارج.