لقاح فيروس كورونا: السلطات المصرية تحقق في العثور على آلاف الجرعات من اللقاح في القمامة

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Social Media

تحقق السلطات المعنية بمصر في واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة في القمامة بإحدى قرى محافظة المنيا جنوبي البلاد.

وأبلغ أهالي قرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار السلطات، أمس الخميس، عن مجموعة من الأكياس تحوي آلاف الجرعات غير المستخدمة من اللقاح بين القمامة بعد أن تداول نشطاء صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على نحو 122 ألفا و300 أمبول سينوفارم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت مصادر طبية بأن العمل جار على جرد كل المخازن الخاصة باللقاح في محافظة المنيا.

وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة التطعيم بالحصول على جرعات كافية؛ وتستهدف تطعيم 40 في المئة من السكان مع نهاية العام الجاري.

صدر الصورة، Social Media

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن إجمالي جرعات اللقاح الموجودة في البلاد وصل نحو 60 مليون جرعة، وأن هذا العدد يفوق أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك منذ سبعة أشهر.

وأشار نادر سعد، إلى أن عدد من حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا في مصر بلغ سبعة ملايين شخص، بينما بلغت أعداد الحاصلين على جرعة واحدة 13 مليونا في بلد يتجاوز تعداده المئة مليون.

وكانت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي في البلاد ألزمتا جميع العاملين بهما إلى جانب الطلاب الجامعيين بالحصول على اللقاح كشرط لدخول المنشآت التعليمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تدرس خفض الحد الأدني للمرحلة العمرية المستهدفة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى 15 عاما، على أن تصل في وقت لاحق إلى 12 عاما - الحد الأدنى المعمول به عالميا.

وكانت الوزارة حددت 18 عاما كحد عمري أدني للحصول على اللقاح.

صدر الصورة، Getty Images

وتشهد أعداد الإصابات في مصر تزايدا في الآونة الأخيرة مع انخفاض درجات الحرارة. وسجلت السلطات 799 إصابة جديدة و39 وفاة جراء الإصابة بالفيروس أمس الخميس.