الكهرباء تعود إلى لبنان بعد انقطاع دام 24 ساعة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لجأ الكثيرون في لبنان إلى المولدات بعد انقطاع الكهرباء

أفاد مسؤولون في لبنان بعودة الكهرباء، بعد 24 ساعة من الانقطاع، بسبب توقف الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة إن البنك المركزي منحها قروضا بقيمة 100 مليون دولار لشراء الوقود، وضمان استمرار محطاتها في العمل.

وقد توقفت أمس شبكة الكهرباء عن العمل على المستوى الوطني، وقال مسؤولون إن من المستبعد استئناف عملها لعدة أيام.

ويواجه لبنان، منذ 18 شهرا، أزمة اقتصادية خانقة وندرة حادة في الوقود.

ودفعت الأزمة بنصف سكان البلاد إلى حافة الفقر، وأدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وفجرت احتجاجات شعبية ضد السياسيين.

وجعل نقص العملة الأجنبية من الصعب على لبنان دفع مستحقات موردي الطاقة في الخارج.

وانقطع التيار الكهربائي كليا في منتصف نهار السبت، عندما توقفت أكبر محطتين لتوليد الكهرباء في البلاد عن العمل بسبب نقص الوقود.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، صورة أرشيفية لمحطة الزهراني التي تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء في لبنان

ولكن شركة الكهرباء قالت الأحد في بيان إنها استأنفت توصيل الكهرباء بالمستويات التي كانت عليها قبل الانقطاع التام.

ولكن حتى قبل الانقطاع التام كان الناس يحصلون على الكهرباء ساعتين في اليوم فقط.

وبعد الانقطاع أصبح لبنان كله يعتمد على مولدات كهرباء خاصة تعمل بالديزل.

ولكن تشغيل هذه المولدات أصبح مكلفا، بسبب شح الوقود، كما أنها غير كافية لتعويض شبكة الكهرباء الوطنية.