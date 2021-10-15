اشتباكات بيروت: يوم حداد في لبنان بعد الأحداث الدامية

قبل 30 دقيقة

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يعيش لبنان، الجمعة، يوم حداد رسمي بعد مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات في اشتباكات دامية بالعاصمة بيروت.

واندلع إطلاق النار أثناء مظاهرات، نظمتها حركة أمل وجماعة حزب الله، ذاتا الجذور الشيعية، احتجاجا على القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقالت جماعة حزب الله إن قناصة على أسطح بنايات أطلقوا النار على المتظاهرين.

واتهمت حركة أمل وجماعة حزب الله فصيل "القوات اللبنانية" بإطلاق النار. لكن الفصيل، ذي الجذور المسيحية، نفى ضلوعه.

وتصاعد التوتر في البلاد بشأن التحقيق في انفجار الميناء، الذي أسفر عن مقتل 219 شخصا، في أغسطس/ آب 2020.

وأحدث الانفجار دمارا واسعا في المدينة، ولكن لم يتعرض أحد للمحاسبة حتى الآن.

وتتهم جماعة حزب الله القاضي المكلف بالتحقيق بالانحياز، ولكن عائلات ضحايا الانفجار تسانده.