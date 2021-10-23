مقتل عبد الحميد المطر: غارة أمريكية بطائرة مسيرة تستهدف القيادي البارز في القاعدة في سوريا

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، (أرشيف) لا تزال هناك قوات أمريكية في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي أنه تمكن من قتل أحد العناصر القيادية البارزة في تنظيم القاعدة في غارة جوية نُفذت بطائرة مسيرة في سوريا.

وأشار جون ريغسبي، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن عبد الحميد المطر، القيادي في تنظيم القاعدة، تم استهدافه بنجاح. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال ريغسبي، في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، إن "غارة جوية أمريكية نُفذت...في شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر".

وأشارت تقارير إلى أن العملية نُفذت في حي سلوك في محافظة الرقة شمال غربي سوريا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأكثر من ثلاثة آلاف من جنودها في سوريا والعراق.

وجاءت تلك الغارة بعد يومين من قصف تعرضت له قاعدة عسكرية في جنوب سوريا يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الغارة الجوية التي نُفذت بطائرة مسيرة من طراز MQ-9.

وأشار إلى أن "تصفية القيادي بتنظيم القاعدة سوف تقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التآمر والتخطيط لشن هجمات دولية".

وأعلن البنتاغون في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي اغتيال سالم أبو أحمد، وهو قيادي آخر في تنظيم القاعدة في سوريا، في غارة جوية بالقرب من محافظة إدلب شمال شرقي البلاد.

وقالت المنطقة المركزية الأمريكية في ذلك الوقت إنه كان "مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على الهجمات عبر الإقليمية للتنظيم".

وأكد ريغسبي أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا. ويستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة بناء نفسه والتنسيق مع الجماعات الموالية له، والتخطيط لعمليات خارجية".

ونتج عن الحرب الدائرة في سوريا وضع معقد من الناحية الأمنية والسياسية، حيث تدخلت دول وتقاتل جماعات مسلحة بالوكالة هناك.