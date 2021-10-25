اعتقال عدد من الوزراء في الحكومة الانتقالية السودانية ورؤساء الأحزاب السياسية

25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 05:34 GMT جدّد في قبل 19 دقيقة

ذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها بموقع فيسبوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، في وقت مبكر من صباح الأثنين .

كما تفيد الأنباء بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وضع قيد الإقامة الجبرية، بحسب مصادر في مكتبه.

وقال مصدر حكومي لفرانس برس "اعتقل مسلحون عددا من المسؤولين السياسيين والحكوميين من أماكن إقامتهم".

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة تقود مطالب الانتقال إلى الديمقراطية، إن هناك انقطاعًا في إشارات الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء البلاد.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.

ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ أغسطس / آب 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاما.