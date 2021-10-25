السيسي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ 2017

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أنهت مصر حالة الطوارئ المستمرة في البلاد لأول مرة منذ أربع سنوات.

وفرضت مصر حالة الطوارئ لأول مرة في أبريل/نيسان 2017، في أعقاب تفجير كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا بشمال البلاد. واستمرت في تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسابه في فيسبوك إنه لن يمدد حالة الطوارئ لأن مصر أصبحت، على حد تعبيره، واحة للأمن والاستقرار.

وقد منحت حالة الطوارئ الشرطة سلطات أوسع، وقلّصت الحريات المدنية، وقدّم المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية.

لكن مصر ليست غريبة على حالات الطوارئ. فقد فرض الرئيس الراحل حسني مبارك القرار عينه إثر اغتيال سلفه أنور السادات عام 1981، واستمر العمل به حتى أطيح به بعد 30 عاما.