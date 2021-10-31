الحرب في اليمن: مقتل تسعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمطار عدن

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، آثار التفجير قرب مطار عدن الدولي جنوبي اليمن

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مدخل مطار عدن الدولي.

ويعتقد أن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي وقع السبت في العاصمة المؤقتة عدن، ووصفه رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك سعيد، بأنه "تفجير إرهابي".

وقال السفير البريطاني في اليمن، ريتشارد أوبنهايم، الأحد، إن المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات التفجير الذي وقع في عدن ليلة السبت، مؤكدا أن استهداف المدنيين خصوصا الأطفال أمر "لا يمكن السكوت عنه".

وأضاف السفير في تغريدة على حسابه على تويتر "نقدم دعمنا المطلق لرئيس الوزراء اليمني وحكومته في عدن لمواصلة عملها في تقديم الخدمات لليمن". مؤكدا أن هذه الحرب "يجب أن تنتهي".

ويقول شهود عيان إن من بين الضحايا نساء وأطفال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهجوم تزامن مع وصول محافظ عدن السابق إلى المطار. والذي لم يصب بأذى.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن محافظ عدن الحالي، أحمد حامد لملس، كان هدفا لتفجير سيارة مفخخة قبل ثلاثة أسابيع، وأسفر التفجير عن مقتل ستة أشخاص.

ويعد تفجير السبت، الأكثر دموية في مدينة عدن منذ مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في مطار المدينة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وقع الانفجار قرب مدخل مطار عدن

وتحتضن مدينة عدن، التي تعرف بالعاصمة الاقتصادية لليمن، مقر الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا منذ عام 2014، عندما أجبر استيلاء المتمردين الحوثيبن على العاصمة صنعاء، أعضاء الحكومة على الفرار إلى عدن.

واحتدم الصراع في البلاد عام 2015، عندما شن تحالف من الدول العربية بقيادة السعودية، عملية عسكرية لهزيمة الحوثيين واستعادة الحكم بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.