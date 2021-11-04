الحكومة التونسية تصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس السابق منصف المرزوقي

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أصدرت السلطات التونسية، مذكرة جلب وإحضار بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، على خلفية تصريح له الشهر الماضي حول جهوده في تأجيل عقد القمة الفرانكفونية التي كانت مقررة عقدها في بلاده هذا الشهر.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، اليوم الخميس، إن مكتب الاتصال التابع للمحكمة الابتدائية أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

وقال المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس في الفترة بين عامي 2011 و 2014 خلال لقاء تلفزيوني الشهر الماضي، إنه يشعر بالفخر لقرار مجلس الفرنكوفونية الدائم، بتأجيل عقد القمة التي كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 من الشهر الجاري.