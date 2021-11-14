مصر: العقارب تقتل وتصيب المئات في أسوان

قبل 23 دقيقة

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قتلت العقارب 3 أشخاض وأصابت المئات في مدينة أسوان جنوبي مصر، بعدما جرفتها رياح شديدة في شوارع المدينة وداخل المنازل.

وبلغ عدد المصابين المعلن عنهم 450 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة المصرية.

وشهدت المدينة، الجمعة عاصفة ثلجية ورياحا شديدة.

وأحيانا تجرف السيول والرياح العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة، ما يتسبب في ردة فعل عنيفة لها.

وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية، للأهرام، إنها وفرت جرعات إضافية من الأمصال، ومضادات التسمم في المستشفيات الواقعة داخل المدينة، وفي المراكز الصحية في القرى حولها.

وأصدرت السلطات توجيهات للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم، وتجنب الطرقات التي توجد بها أشجار، حيث أدت الرياح إلى تساقط بعضها.

وتستوطن عدة أنواع من العقارب والأفاعي الخطيرة، المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من المدينة، خاصة العقارب عريضة الذيل، والتي تعد واحدة من أكثر أنواع العقارب فتكا في العالم.

ويمكن للدغة واحدة من هذا النوع من العقارب ضخ كمية كافية من السم، لقتل إنسان بالغ خلال أقل من ساعة.

ويمكن أن تتطور أعراض التسمم بشكل سريع للدغة هذا النوع من العقارب لتشمل، صعوبة التنفس، ارتعاشا عضليا، وحركات غير معتادة في الرأس.