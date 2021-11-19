الأمير تشارلز والدوقة كاميلا في زيارة لمصر في أول جولة خارجية منذ تفشي كورونا - بالصور
في أول جولة خارجية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية منذ جائحة كورونا، الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا يزور مصر رفقة زوجته كاميلا، دوقة كورنوال.
وكانت آخر زيارة قام بها الأمير تشارلز لمصر قبل نحو 15 عاما.
وبدأت الزيارة، التي تستغرق يومين، أمس الخميس. وكان في استقبال الأمير تشارلز وزوجته لدى وصولهما إلى مطار القاهرة على متن طائرة ملكية خاصة، وزير السياحة المصري خالد العناني ومسؤولين من السفارة البريطانية في القاهرة.
وقام الأمير تشارلز والدوقة كاميلا بجولة في الجامع الأزهر، في القاهرة الفاطمية القديمة رفقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته ولي العهد البريطاني وقرينته دوقة كورنوال في القصر الرئاسي.
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