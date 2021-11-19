الأمير تشارلز والدوقة كاميلا في زيارة لمصر في أول جولة خارجية منذ تفشي كورونا - بالصور

قبل ساعة واحدة

في أول جولة خارجية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية منذ جائحة كورونا، الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا يزور مصر رفقة زوجته كاميلا، دوقة كورنوال.

وكانت آخر زيارة قام بها الأمير تشارلز لمصر قبل نحو 15 عاما.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تشارلز أمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال أمام أهرامات الجيزة

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images

وبدأت الزيارة، التي تستغرق يومين، أمس الخميس. وكان في استقبال الأمير تشارلز وزوجته لدى وصولهما إلى مطار القاهرة على متن طائرة ملكية خاصة، وزير السياحة المصري خالد العناني ومسؤولين من السفارة البريطانية في القاهرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تشارلز، أمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال رفقة وزير السياحة المصري خالد العناني وآخرين أمام أبي الهول

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images

وقام الأمير تشارلز والدوقة كاميلا بجولة في الجامع الأزهر، في القاهرة الفاطمية القديمة رفقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأمير تشارلز وزجته كاميلا في الجامع الأزهر بمصر رفقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

صدر الصورة، AFP

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته ولي العهد البريطاني وقرينته دوقة كورنوال في القصر الرئاسي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في القصر الرئاسي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كما استقبلت قرينة الرئيس المصري، انتصار السيسي، دوقة كورنوال، كاميلا، زوجة أمير ويلز