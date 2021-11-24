أردوغان ومحمد بن زايد يشهدان في أنقرة توقيع اتفاقيات تعاون بين تركيا والإمارات

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الزيارة هي الأولى لبن زايد إلى تركيا منذ 9 سنوات

وقعت تركيا والإمارات عددا من الاتفاقات التجارية، على هامش زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، للأنقرة، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والتقى أردوغان بن زايد في أنقرة في أول زيارة لولي عهد أبو ظبي للبلاد منذ عدة سنوات.

وعقب اللقاء قال بن زايد إن اللقاء مع إردوغان كان مثمرا.

وأضاف على حسابه على تويتر "نتطلع إلى فتح آفاق جديدة، وواعدة للتعاون والعمل المشترك، يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار".

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، مجالات التجارة والطاقة والبيئة والاستثمار.

يذكر أن الليرة التركية شهدت تراجعا وصل إلى نحو 10 في المائة من قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت العلاقات بين البلدين، تراجعا كبيرا بعد الانتفاضات الشعبية التي انطلقت في العالم العربي قبل أكثر من 10 أعوام بحيث وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات العلنية بينهما.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تم توقيع الاتفاقات في المجمع الرئاسي في أنقرة

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وحضر أردوغان وبن زايد مراسم توقيع مذكرات تفاهم، بين مجموعة أبو ظبي القابضة، من جانب، وصندوق التمويل التركي، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، إضافة للعديد من الشركات التركية من جانب آخر.

وسوف تستثمر الإمارات في شركات التكنولوجيا التركية، وفي صندوق التكنولوجيا الموجهة في تركيا.

وستوقع مجموعة أبو ظبي اتفاقا مع شركة كاليون التركية التي تعمل في مجال الطاقة، والبنية التحتية.

وتضم الاتفاقات أيضا استثمارات إماراتية في مجال الموانئ، وسلاسل الإمداد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي لم تسمه قوله "المشاكل مع الإمارات أصبحت الآن من الماضي ، ونحن ندخل حقبة جديدة مبنية على التعاون، والاستفادة المشتركة".

وأشار مسؤول آخر إلى أن الاستثمارات الإماراتية في تركيا، ستكون بمليارات الدولارات.

وكانت تركيا قد أكدت قبل نحو شهرين أنها تخوض محادثات مع الإمارات، بخصوص استثماراتها في تركيا في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت الإمارات إنها تسعى لتعزيز استثماراتها في تركيا وعلاقاتها الاقتصادية مع أنقرة.