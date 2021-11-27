الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متفائل بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية

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أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية مقارنة بالانتخابات النيابية.

جاء هذا فيما يدلي الجزائريون بأصواتهم في انتخابات لتجديد المجالس الشعبية في البلديات والولايات.

وتُجرى الانتخابات بغياب اثنين من أحزاب المعارضة، انسحبا من المنافسة الشهر الماضي.

وقال حزبا "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامي وحزب "طلائع الحريات" إن الحصول على 800 ألف توقيع داعم للترشح كان شرطا مبالغا فيه بسبب ضيق الوقت.

وقال مراقبون إن الاهتمام الشعبي بالانتخابات كان محدودا.

وهذه الانتخابات الثالثة التي تُجرى في الجزائر منذ تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد عقدين من الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

وكانت المشاركة في الاقتراع ضعيفة في المرتين السابقتين.

لكن الرئيس، عبد المجيد تبون، أبدى تفاؤلا بأن يختلف الأمر هذه المرة.

وقال تبون عقب إدلائه بصوته السبت "أعتقد ان نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية (لكن) الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى الكلمة، وهو ما وصلنا إليه، فلا أحد يمكنه القول إنه تم تغيير نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني. وهذا هدف وصلنا إليه".

وبلغت نسبة المشاركة في الساعة العاشرة 4.12 في المئة بالنسبة للتصويت على المجالس البلدية و3.9 في المئة في التصويت على مجالس الولايات، حسبما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.