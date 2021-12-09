حريق في مقر حزب النهضة التونسي يسفر عن مقتل شخص وإصابة القيادي علي العريض

قبل 24 دقيقة

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شب حريق في مقر حزب النهضة التونسية وسط العاصمة تونس، وهو ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ونقل القيادي بالحزب، علي العريض، إلى المستشفى بعد قفزه من الطابق الثاني للمبنى لتجنب النيران، بحسب ما ذكره ابنه في تصريح لبي بي سي.

وقام أفراد مكتب الحماية المدنية بإنقاذ بعض الأشخاص من المبنى. وبحسب تقارير، فقد سيطرت وحدات الحماية المدنية على الحريق.

ولم يذكر بعد سبب للحريق، لكن أحد أعضاء الحزب قال لرويترز إنه نتج عن ماس كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة الأسباب وراء اندلاع الحريق.