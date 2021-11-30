الانقلاب في السودان: الشرطة تستخدم قنابل الغاز لتفرق متظاهرين قرب القصر الرئاسي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الشرطة تنشر عناصرها بكثافة قرب القصر الرئاسي

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المحتجين المطالبين بالتحول الديمقراطي أمام القصر الجمهوري بالخرطوم.

وتجمعت حشود المتظاهرين من عدة مناطق في العاصمة السودانية، وتوجهت صوب القصر الجمهوري، تنديدا بالانقلاب العسكري، ورفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

وشارك عدد من قادة الأحزاب السياسية، الذين تم الافراج عنهم أخيرا، في المظاهرات، وبينهم رئيس حزب الموتمر السوداني يوسف الدقير، وعضو لجنة ازالة التمكين، وجدي صالح.