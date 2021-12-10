انفجار ضخم في مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان

قبل 46 دقيقة

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وقع انفجار ضخم في مخيم للفلسطينيين في منطقة صور جنوبي لبنان.

وقال صحفيون محليون إن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة تابع لأحد الفصائل الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المستودع تابع لحركة حماس.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ولكن بعض التقارير تحدثت عن اندلاع حريق قبل حدوث الانفجار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الحادث أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأوضحت أن السلطات أعلنت عن تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.