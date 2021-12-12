رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت يزور الإمارات ويجتمع مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

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يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات، في أول زيارة رسمية يقوم بها للدولة الخليجية.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الاثنين للتباحث حول تعزيز الروابط بين الدولتين، وخاصة في الجانب الاقتصادي.

ووقعت العديد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية اتفاقات تجارية خلال الأسابيع الأخيرة.

وهذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للإمارات منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الدولتين.

واتخذت البحرين والمغرب والسودان خطوات مماثلة تجاه إسرائيل في إطار مبادرة برعاية أمريكية.

وتتزامن زيارة بينيت مع محاولات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يثير مخاوف لدى إسرائيل.

ويوم الاثنين الماضي، أوفدت الإمارات مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد إلى طهران.

وقال بينيت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية: "سأتوجه إلى الإمارات اليوم، في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي".

صدر الصورة، Reuters

وأرجئت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - الذي وقع على اتفاق التطبيع المعروف بـ"اتفاق ابراهام"، وقالت إسرائيل إن ذلك بسبب قيود فرضها وباء فيروس كورونا وصعوبات تنظيم رحلة من خلال أجواء الأردن.

وشمل التطبيع الإسرائيلي-الإماراتي تنفيذ صفقات تجارية بما في ذلك عقد خاص لتفريغ نفط الخليج في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، وهو اتفاق عارضته جماعات حماية البيئة في إسرائيل.

وقد وقع البلدان معاهدات بشأن السفر بدون تأشيرة، إلى جانب اتفاقيات بشأن حماية الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار الإمارات في يونيو/حزيران من العام الجاري 2021، وافتتح سفارة بلاده في أبوظبي بحضور رئيس الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام ليفي دتشمان.