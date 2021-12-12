مخيم البرج الشمالي: قتلى إثر إطلاق نار خلال جنازة جنوبي لبنان

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تشييع جنازة أحد أعضاء حركة حماس في مخيم البرج الشمالي

قُتل ثلاثة أشخاص، على الأقل، في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، وذلك بعد وقوع إطلاق نار أثناء تشييع جنازة عضو في حركة حماس.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الاشتباكات في مخيم البرج الشمالي، قرب مدينة صور. ويقول شهود عيان إنه كان بين مسلحين من حركتي حماس وفتح.

وقالت حركة حماس إن القتلى من أعضائها. وتفيد تقارير بسقوط عدد من المصابين.

وقال القيادي في حماس، رأفت المرة، إن نشطاء من حركة فتح "أطلقوا النار أثناء جنازة" شخص توفي في انفجار وقع ليلة الجمعة، مضيفا أن ستة أشخاص أصيبوا بجراح خلال الاشتباكات.

وقال أحد سكان المخيم لوكالة فرانس برس إن اشتباكا مسلحا وقع بعد إطلاق النار، كما انتشرت عناصر من حركتي فتح وحماس.

وكان انفجار ضخم قد أرجاء مخيم البرج الشمالي ليلة الجمعة الماضية.

وقالت حماس إن ماسا كهربائيا في متجر يحتوي على إمدادات الأكسجين لمرضى كوفيد تسبب في الانفجار، ونفت ما جاء في تقارير إعلامية عن انفجار مستودع أسلحة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن سبب الانفجار هو حريق نشب في مستودع وقود، امتد إلى أحد مستودعات الذخيرة التابعة لحركة حماس.

وقالت حماس "ألحقت النيران أضرارا بالممتلكات لكن الأثر كان محدودا" دون أن تذكر تفاصيل عن الضحايا.

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن رجلا توفي متأثرا بجراحه في انفجار ليلة الجمعة، وأسفر الانفجار أيضا عن سقوط جرحى.

ويستضيف لبنان رسميا حوالي 192 ألف لاجئ فلسطيني، يعيش معظمهم في 12 مخيما في أرجاء متفرقة من البلاد، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).