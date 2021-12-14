الإمارات تهدد بوقف شراء طائرات 35-F الأمريكية

قبل 9 دقيقة

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قال مسؤول إماراتي إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة إنها ستعلق مباحثات اقتناء 50 طائرة من طراز F-35، والتي تبلغ كلفتها 23 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن هذا القرار يأتي لاعتبارات عدة، منها المتطلبات التقنية، وقيود استخدام هذه الطائرات التي تمس السيادة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت إنها ستمارس مراقبة أكبر لكيفية استخدام هذه الطائرات الحديثة. وحاول أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إيقاف الصفقة بسبب "تورط الإمارات" في حرب اليمن.

وتشمل الصفقة الإماراتية الأمريكية أيضا شراء طائرات مُسيرة وذخائر حديثة.

وتباطأت الصفقة بسبب قلق واشنطن من علاقة أبوظبي بالصين، واستخدام الدولة الخليجية لتكنولوجيا الجيل الخامس التي تنتجها شركة هاواي.

وقال مسؤول إماراتي في بيان حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء: "المتطلبات التقنية، وقيود التشغيل التي تمس السيادة، وتحليل المنافع مقابل التكلفة أدوا إلى إعادة تقييم العملية. الولايات المتحدة تبقى المورد المفضل للإمارات لمعدات الدفاع، وربما نعيد التباحث حول هذه الصفقة في المستقبل".

وذكر شخص مطلع على المفاوضات بين الجانبين إن نقاطا عالقة بين واشنطن وأبو ظبي سيطرت على المحادثات بين الطرفين حول كيفية نشر الإمارات لهذه الطائرات، وكم عدد الطائرات من طراز F-35 سيسمح للإماراتيين بالاستفادة منها. وطلب هذا الشخص عدم نشر اسمه أو جنسيته.

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وتضمنت الصفقة أيضا شراء الإمارات 18 طائرة مسيرة من الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، :"الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة أكثر تعقيدا واستراتيجية من صفقة سلاح. وواشنطن ملتزمة بالعمل مع أبو ظبي للإجابة على استفساراتها".

وأضاف كيربي أن اجتماعا بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين في البنتاغون، في وقت لاحق هذا الأسبوع، محدد له سلفا أن يتناول موضوعات عامة، ولكنه توقع أنه سيتم التطرق لصفقة الأسلحة.

وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية، تحدث دون الكشف عن هويته، قال إن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بصفقة البيع المقترحة لطائرات F-35، وطائرات مسيرة من نوع MQ-9B والذخائر.

وقال المسؤول الأمريكي: "نأمل أن نعمل على حل أي قضايا عالقة".

وأحالت شركة لوكهيد مارتن، المصنعة لطائرات F-35، طلبات التعليق إلى حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.