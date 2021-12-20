الحرب في اليمن: التحالف بقيادة السعودية يقصف "أهدافا عسكرية" في مطار صنعاء

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Mohammed Hamoud التعليق على الصورة، قال التحالف إنه رفع الحماية عن مواقع محددة في المطار ونفذ ضربات على "أهداف عسكرية مشروعة" فيه

نفذ التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية استهدفت ما وصفه بـ"أهداف عسكرية مشروعة" في مطار صنعاء شمال اليمن، بعدما طلب من المدنيين إخلاء المطار على الفور.

وقالت وسائل إعلام رسمية أن التحالف دعا العاملين في المنظمات الدولية والانسانية في المطار إلى اخلائه فورا إذ إنه اتخذ "اجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عمليا".

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد من المنطقة.

ولم ترد تفاصيل عن سقوط ضحايا.

وقال التحالف إنه رفع الحماية عن مواقع محددة في المطار ونفذ ضربات على "أهداف عسكرية مشروعة" فيه.

وأضاف أن "العملية تأتي ردا على التهديدات واستخدام مرافق المطار لشن هجمات عبر الحدود".

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن "الضربات أصابت ستة مواقع، بما في ذلك أماكن استخدمت لشن هجمات بطائرات مسيرة، وتدريب أفراد طائرات مسيرة، وإيواء مدربين ومتدربين، وتخزين طائرات مسيرة".

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وأضاف في بيان له أن "تدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية".

وكان التحالف قد قال يوم الأحد إنه دمر طائرة مسيرة انطلقت من المطار واستهدفت مدنيين في مطار الملك عبد الله في جيزان قرب الحدود مع اليمن.

كما قال التحالف الأحد إنه نفذ عملية عسكرية في صنعاء لتدمير ورش ومستودعات للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة، وحث المدنيين على تجنب المنطقة.

وتخضع صنعاء، أكبر مدن اليمن، لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران منذ سبع سنوات.

وتدخل التحالف في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا واقصاها عن صنعاء.