من هو اللاعب السابق الذي اعتذرت الشرطة البريطانية عن قتله؟

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صدر الصورة، Crown Prosecution Service التعليق على الصورة، كان داليان أتكينسون يُعاني من متاعب صحية حين صعقه الشرطي بنجامين مونك

أرسلت الشرطة البريطانية اعتذاراً لعائلة لاعب الكرة السابق داليان أتكينسون، بعد ستة أشهر من صدور حكم بسجن الضابط الذي صعقه وركله في رأسه، لإدانته بتهمة القتل غير المتعمد.

وقالت بيبا ميلس، قائدة الشرطة بمنطقة وست ميرسيا، إنها "آسفة بشدة".

وكتبت ميليس: "زي الشرطة لا يمنح الضباط حصانة لكي يتصرفوا بصورة تخالف القانون، أو يسيئوا استخدام السلطة".

وتعد إدانة الشرطي بنجامين مونك الأولى في حالة وفاة أثناء عملية احتجاز منذ ثلاثين عاما.

من هو داليان أتكينسون؟

أتكينسون نجم سابق من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ كان يلعب في صفوف فريق أستون فيلا.

بين زملائه، عُرف أتكينسون بروح الدعابة ومهاراته المثيرة للإعجاب، وبالنسبة لمدربيه، كان مهاجما يؤدي دائما بصورة جيدة في المباريات الكبيرة.

بدأت مسيرة أتكينسون في إيبسويتش تاون كمراهق في عام 1983، قبل أن يلعب في صفوف شيفيلد وينسداي ثم ريال سوسيداد.

انتقل إلى أستون فيلا في عام 1991، حيث شارك في 85 مباراة وسجل 25 هدفا. وغالبا ما يتم تذكره بفضل اختيار برنامج "ماتش أوف ذا داي" - الذي تبثه بي بي سي - أحد أهدافه كهدف الموسم 1992-93، حين استلم الكرة من منتصف ملعبه وراوغ ثلاثة من لاعبي ويمبلدون وسدد الكرة من حافة منطقة الجزاء فوق الحارس.

وفي السنوات اللاحقة، واجه أتكينسون متاعب صحية، وقالت عائلته إنه كان يكافح من أجل التكيف مع مرض عضال، أثّر على كليتيه في الأشهر الستة الأخيرة من حياته.

وتوفي أتكينسون في المستشفي في عام 2016، بعدما أُلقي القبض عليه خارج منزل والده في مدينة تيلفورد بمقاطعة شورفشاير.

وكان اللاعب السابق يمر بحالة انهيار نفسي، وكان يصرخ أمام منزل والده قائلا إنه المسيح، وهو ما دفع الجيران للاتصال بالشرطة.

وحين جاء الشرطي مونك، استخدم مسدسا صاعقا لمدة 33 ثانية، وركل أتكينسون وهو ملقى على الأرض. وكانت الركلة قوية بالقدر الذي ترك آثاراً لرباط حذاء الشرطي على جبهة أتكينسون.