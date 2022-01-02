"تعطل الإنترنت" قبل مظاهرة مزمعة ضد النخبة العسكرية في السودان

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تتواصل المظاهرات على الرغم من عودة حمدوك إلى منصبه

أفادت الأنباء الواردة من السودان الأحد بحدوث تعطل في خدمات الإنترنت، وذلك قبل مظاهرة مزمعة ضد النخبة العسكرية.

ونقلت فرانس برس عن مجموعة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت قولها إن خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة قُطعت في الصباح، وذلك بالتزامن مع بدء تجمع المتظاهرين في عدة مدن وبلدات.

كما أفاد شهود من وكالة رويترز بأن خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم بدت معطلة قبل موعد الاحتجاجات.

وستكون هذه المظاهرة الأولى هذا العام والثانية عشرة منذ أطاح الجيش، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، بالحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعيد حمدوك إلى منصبه بعد شهر، لكن المظاهرات استمرت.