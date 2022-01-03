الحوثيون "يختطفون" سفينة شحن ترفع علم الإمارات

3 يناير/ كانون الثاني 2022، 08:26 GMT جدّد في قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة أرشيفية لسفينة شحن

اتهم التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين، الذين يسيطرون على غالبية أنحاء اليمن، باختطاف سفينة شحن ترفع علم الإمارات أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العميد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، قوله إن سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان)، وتحمل على متنها معدات خاصة بمستشفى ميداني سعودي.

واعتبر المالكي الحادث بمثابة "تهديد حقيقي" يمثله الحوثيون على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وطالب المتحدث الحوثيين بإخلاء سبيل السفينة "بصفة فورية"، مهددا بأن قوات التحالف ستتخذ "كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة".

ولم يصدر على الفور رد من الحوثيين.

وتدخل التحالف في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا وأقصاها عن العاصمة صنعاء.