التحرش الجنسي: محكمة سعودية تقضي للمرة الأولى في تاريخ المملكة بالتشهير بمرتكب الجريمة

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الأشخاص الذين تتم إدانتهم بالتحرش الجنسي يواجهون عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 27,000 دولار.

قضت محكمة سعودية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالتشهير باسم رجل مدان بقضية تحرش جنسي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

فقد أدانت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة ياسر العروي بتهمة التحرش بامرأة باستخدام ألفاظ بذيئة.

وقد حُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر ودفع غرامة تعادل 1,330 دولاراً.

وكان قانون مكافحة التحرش قد عُدل قبل عام ليفسح المجال أمام نشر أسماء المتحرشين والأحكام الصادرة بحقهم في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة.

وتُرك الأمر للقضاة كي يقرروا ما إذا كانت "فداحة الجريمة وتأثيرها على المجتمع" تبرر هذه الخطوة.

وكان التعديل قد لاقى ترحيباُ في حينه من قبل الكثيرين في المملكة الخليجية المحافظة، حيث قال أحد المعلقين إنه تعديل "طال انتظاره".

ونص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 27,000 دولار، بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بإتيان فعل التحرش الجنسي.

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ويواجه المتحرشون الذين يكررون فعلتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع دفع غرامة تصل إلى 80,000 دولار.

وعلى الرغم من هذه الخطوات القانونية، إلا أن بعض النساء السعوديات اشتكين من أن السلطات ما زالت لا تفعل ما يكفي من أجل وقف التحرش.