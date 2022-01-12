الاحتلال الإسرائيلي: وفاة ثمانيني فلسطيني بعدما اعتقله الجيش الإسرائيلي

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الجيش الإسرائيلي قيد عمر أسعد 80 عاما وعصب عينية وتركه يموت في مبنى مهجور

يحقق الجيش الإسرائيلي في تقارير عن وفاة عجوز فلسطيني، يبلغ 80 عاما، بعد اعتقاله "بطريقة قاسية"على يد قوة من الجيش في الضفة الغربية.

وندد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية "بالجريمة".

وقال أقارب عمر أسعد إنه كان خارج قريته جلجيليا حتى وقت متأخر ثم عاد إلى منزله ليتم اعتقاله بطريقة قاسية.

وأعلن مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية أنه توفى جراء أزمة قلبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل رجلا في المنطقة بعد مقاومته لحاجز تفتيش، وتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

وقال سكان محليون إن عمر أسعد كان بين عدد من القرويين أوقفهم جنود إسرائيليون بعد دخولهم قرية جلجيليا، بالقرب من رام الله، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن رئيس مجلس القرية فؤاد مطيع، قوله إن أسعد كان عائدا إلى منزله بعد زيارة أقاربه عندما استوقف جنود إسرائيليون سيارته وعصبوا عينيه وكبلوه بالقيود واقتادوه إلى منزل تحت الإنشاء.

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وأضاف مطيع أنه تم العثور على أسعد ميتا في المبنى بعد انسحاب الجنود. وبحسب ما ورد كان قيدا بلاستيكيا لا يزال حول أحد معصميه.

وقال الطبيب المحلي إسلام أبو زاهر، لوكالة رويترز للأنباء، إنه حاول إنعاش عمر أسعد لكنه لم يجد أي نبض، وقال إنه لم تكن هناك علامات واضحة لوجود إصابات وبالتالي فإن سبب الوفاة غير واضح.

وأضاف الطبيب أنه "من المحتمل أن يكون أصيب بنوبة قلبية أو نوع من الذعر"، مشيرا إلى أنه خضع سابقا لعملية جراحية في القلب. وقال "سنحتاج إلى إجراء تشريح للجثة".

ومن جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قواته نفذت خلال الليل عملية في منطقة جلجيليا "لإحباط نشاط إرهابي".

وأضاف أن "تحقيقا أوليا للقادة في الموقع أشار إلى أنه خلال عملية التفتيش تم القبض على فلسطيني بعد مقاومة حاجز للجيش، وتم الافراج عنه في وقت لاحق من تلك الليلة".

وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر، إن الشرطة العسكرية ستجري تحقيقا "بطريقة شاملة ومهنية، بما يتماشى مع قيمنا وبروتوكولاتنا".

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات في الضفة الغربية كل ليلة، حيث يعتقل فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم في هجمات إرهابية.

وتصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.