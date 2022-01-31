هيومن رايتس تطالب مصر بكشف مكان رجل احتُجز وهو مسافر من السودان إلى تركيا

قبل 19 دقيقة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات المصرية إلى الكشف عن مكان وجود رجل متهم بالتورط في هجمات عنيفة.

وكان حسام منوفي سلّام قد اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن هبطت الطائرة التي كان على متنها بشكل مفاجئ في أحد المطارات المصرية.

ولم يظهر سلّام أو يُعرف مكانه منذ ذلك الحين.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تعلن الأساس القانوني لاعتقاله.

وجاء في بيان للمنظمة: "كان حسام منوفي محمود سلام (29 سنة)، وهو مصري، مسافرا في رحلة مباشرة بين الخرطوم وإسطنبول عندما هبطت الطائرة بشكل مفاجئ في مطار الأقصر بمصر" حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن سلّام "شوهد لآخر مرة محتجزا بواسطة مسؤولين مصريين". وطالبت "الحكومة المصرية بالكشف فورا عن مكان احتجازه والسماح لمحاميه وأسرته بمقابلته".

وانتقل سلّام إلى السودان في 2016 خوفًا من اضطهاد الحكومة.

وتزعم وسائل إعلام رسمية مصرية أنه مؤسس حركة "حسم"، التي يُعتقد أنها على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنها نفذت عددا من التفجيرات والاغتيالات.

وكانت الطائرة التي يستقلها سلّام في طريقها من الخرطوم إلى إسطنبول.

وأُعلن أن السبب الرسمي لهبوط الطائرة في مطار الأقصر هو أن نظام الكشف عن الدخان قد توقف عن العمل.

وشوهد سلّام لآخر مرة بعد تحفظ قوات الأمن عليه.

وحُكم على سلّام غيابيًا في عام 2017 بالسجن المؤبد.