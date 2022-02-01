لقاء جو بايدن والأمير تميم بن حمد: الولايات المتحدة تعتزم منح قطر صفة "حليف رئيسي من خارج الناتو"

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تعتزم تصنيف دولة قطر كـ"حليف رئيسي من خارج حلف الناتو"، وهو ما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين.

وأوضح بايدن، أثناء مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد في البيت الأبيض، أن هذه الخطوة طال انتظارها.

وقال بايدن إن الجانبين بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة عالميا ودعم أفغانستان.

ووصف أمير قطر مباحثاته مع بايدن بأنها "مثمرة"، مشيرا إلى أنها تناولت تطورات إقليمية ودولية.

وتطرق الزعيمان إلى صفقة ضخمة ستحصل بموجبها شركة الخطوط الجوية القطرية على طائرات من طراز بيونغ "777 اكس" مقابل حوالي 20 مليار دولار.