رياض سلامة: القضاء يستدعي حاكم مصرف لبنان المركزي بعد غيابه عن جلسات تحقيق في مزاعم فساد

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استدعى القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد غيابه ثلاث مرات عن جلسة تحقيق.

ويتعلق الأمر بتحقيقات في مزاعم فساد ومخالفات أخرى، مرتبطة بالأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان.

ودأب سلامة، الذي يخضع أيضا لتحقيقات خارج لبنان، على نفي ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن التحقيقات داخل لبنان وخارجه ذات دوافع سياسية.

وأكدت القاضية المسؤولة عن التحقيقات غادة عون لوكالة رويترز للأنباء أنها أصدرت مذكرة الاستدعاء، وأنها مررتها إلى أجهزة الأمن.

ورفض سلامة التعليق الثلاثاء على أمر الاستدعاء، بحسب رويترز.

وكانت عون قد أصدرت أمرا قضائيا بمنع سلامة من السفر إلى الخارج. وبالمقابل، وجّه سلامة اتهاما لعون بالانحياز، داعيا إلى تنحيتها من التحقيقات. وفي وقت لاحق، جمّدت عون أصول سلامة في لبنان.

وكان يُنظر إلى سلامة على أنه الرجل الذي حافظ على استقرار الاقتصاد اللبناني، لكن هذه الصورة تغيرت مع التداعي المالي الذي تشهده البلاد منذ عام 2019.

وفي العام الماضي، فتحت سلطات الرقابة المالية في فرنسا تحقيقا في مصادر الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان المركزي.