انقلاب ميانمار: كيف تحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية؟

انقلاب ميانمار: كيف تحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية؟

أصبح الصراع في ميانمار عنيفًا وواسع النطاق لدرجة أنه بعد مرور عام على الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو كي من السلطة، تحول إلى حرب أهلية.

وتشهد البلاد معارك دامية بشكل متزايد بين الجيش والجماعات المنظمة للمدنيين المسلحين، وفقًا لتحليل بي بي سي للبيانات.

وازدادت شدة هجمات المعارضة ضد جيش من ناحية العنف والتنسيق- وهذه هي الأسباب الرئيسية لتحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية.