انقلاب ميانمار: كيف تحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية؟

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أصبح الصراع في ميانمار عنيفًا وواسع النطاق لدرجة أنه بعد مرور عام على الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو كي من السلطة، تحول إلى حرب أهلية.