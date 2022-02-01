انقلاب ميانمار: كيف تحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية؟
انقلاب ميانمار: كيف تحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية؟
أصبح الصراع في ميانمار عنيفًا وواسع النطاق لدرجة أنه بعد مرور عام على الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو كي من السلطة، تحول إلى حرب أهلية.
وتشهد البلاد معارك دامية بشكل متزايد بين الجيش والجماعات المنظمة للمدنيين المسلحين، وفقًا لتحليل بي بي سي للبيانات.
وازدادت شدة هجمات المعارضة ضد جيش من ناحية العنف والتنسيق- وهذه هي الأسباب الرئيسية لتحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية.
فيديو, انقلاب ميانمار: كيف يرى راهبان بوذيان ممارسات الجيش ضد المتظاهرين؟, المدة 3,03
ألقي القبض على آلاف الأشخاص وقتل المئات خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار. التقت بي بي سي براهبين على طرفي نقيض سألناهما عن كيف يمكن لميانمار أن تجد السلام المنشود