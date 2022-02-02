الإمارات تعلن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة معادية

قبل 9 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعرضت الإمارات لهجمات سابقة بطائرات مسيرة من اليمن

أعلنت السلطات في الإمارات اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة وتدميرها بعد اختراقها مجالها الجوي، في حادث هو الرابع من نوعه في غضون أسابيع قليلة.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن الطائرات، التي وُصفت بأنها "معادية"، اخترقت الأجواء الإماراتية فجر الأربعاء.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة استهدفت الإمارات.

وتلعب الدولة الخليجية الثرية دورا مهما ضمن تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن منذ سنوات.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر طائرات مقاتلة متطورة ومدمّرة صاروخية، في المنطقة دعما للإمارات.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن الطائرات دمرت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت عبر حسابها على تويتر إنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

وتصاعدت مؤخرا حدّة الهجمات التي تستهدف الإمارات. وقد وقع هجوم أثناء زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ للدولة الخليجية.

ويعتبر استهداف الإمارات، التي تعد مركزا تجاريا وسياحيا في المنطقة، تصعيدا في الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015.

واستهدفت جماعة الحوثيين الأراضي السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية مرات عديدة.

وحثّت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الشهر الماضي، على إعادة النظر في خطط السفر إلى الإمارات بسبب التهديدات الماثلة من جراء هجمات صاروخية وأخرى بطائرات بدون طيار.