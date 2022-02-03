قتلى وجرحى بينهم أطفال في غارة أمريكية على "جهاديين" في سوريا

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، منزل متهدم من جراء الغارة الأمريكية التي استهدفت "جهاديين" شمال غربي سوريا

داهمت قوات أمريكية خاصة موقعا تقول إنه يتبع "جهاديين" شمال غربي سوريا، على مقربة من الحدود التركية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاجون، إن الهجوم الأمريكي الذي يأتي في إطار "مكافحة الإرهاب" تم بنجاح، دون إصابات أمريكية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان وامرأة، قتلوا الخميس خلال عملية الإنزال الجوي الذي نفذته القوات الأمريكية الخاصة.

بينما أفاد تقرير لمنظمة "الخوز البيضاء" الإغاثية أن 13 شخصًا على الأقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء، لقوا مصرعهم في قرية أطمة بمحافظة إدلب.

وتعدّ إدلب آخر الجيوب الكبيرة التي تسيطر عليها معارضة مسلحة تقاتل نظام بشار الأسد.

ويعتقد أن تكون المنطقة ملجأ لجهاديين أجانب على صلة بتنظيم القاعدة.

وأشار المرصد أن مروحيات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت إنزالا قرب مخيمات أطمة، بحثا عن مطلوبين جهاديين لم تتضح هوياتهم بعد.

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ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في المعارضة المسلحة، رفض الإفصاح عن هويته، أن الغارة استهدفت جهاديا كان في ذلك التوقيت رفقة عائلته.

وقال المصدر إن عناصر من جماعة هيئة تحرير الشام (الجهادية)، التي تسيطر على أجزاء من شمال غربي سوريا، هرعت إلى الموقع بعد الغارة.

وقال سكان من أطمة إن عددا من المروحيات هبطت في المكان قُرب منتصف ليل الأربعاء (00:22 بتوقيت غرينيتش) قبل أن يُسمع دوي قصف وإطلاق نار لمدة ساعتين.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن الغارة انتهت بمغادرة المروحيات للموقع، غير أن طائرات استطلاع مجهولة الهوية ظلت تحلّق في المكان.

ويعيش في هذه المنطقة الحدودية عشرات الألوف من السوريين الذين شردتهم الحرب.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لمنازل مهدمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، إن العملية الأمريكية كانت الأكبر في شمال غربي سوريا منذ استهداف زعيم تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، على أيدي قوات خاصة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن هوية الأشخاص المستهدفين في هذه العملية الأمريكية ، لكن تبادلا لإطلاق النار أثناء العملية يشير إلى مقاومة استمرت زهاء ساعتين، بحسب شهود عيان.

وكان يُطلَق على هيئة تحرير الشام اسم جبهة النصرة، والتي كانت بدورها جزءا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016.

وكانت عناصر أجنبية قد انشقت عن الجماعة ودشّنت جماعة جديدة تحت اسم حُراس الدين، والتي تمّ تصنيفها تنظيما إرهابيا تعرّض لضربات خلال السنوات الماضية من قبل قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.