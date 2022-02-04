ماذا نعرف عن "ألوية الوعد الحق" العراقية التي استهدفت الإمارات وقبلها السعودية؟

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Hevar Hasan

أصدرت جماعة عراقية غير معروفة تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق" بياناً تبنت فيه عمليات قصف المنشآت الحيوية في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بعدد من الطائرات المسيرة قبل يومين دون أن تتسبب في أي خسائر.

وقالت الجماعة المتشددة في بيان نُشر على الإنترنت إن "أهالي شبه الجزيرة العربية شنوا ضربة على دولة" إمارات الشر ".

واعترضت وزارة الدفاع الإماراتية ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد في الثاني من فبراير/شباط الحالي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنها "على أهبة الاستعداد للتعامل مع أية تهديدات، وإنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة التي تفتخر بسمعتها كملاذ آمن للأعمال".

ما هي "ألوية الوعد الحق"؟

لا يُعرف عن هذه الجماعة العراقية إلا القليل. وظهر اسم "ألوية الوعد الحق" لأول مرة، على الساحة بعد استهداف العاصمة السعودية الرياض ومن ثم دبي في يناير/كانون الثاني 2021.

ووفقاً للبيانات والصور التي تنشرها، تركّز "ألوية الوعد الحق" جهودها على الحملة الدعائية والهجمات التي تستهدف السعودية والإمارات. ولم تتبنَ إلى الآن أي هجمات داخل الأراضي العراقية.

ولا علاقة لـ "ألوية الوعد الحق" بالحشد الشعبي الممول من قبل الحكومة العراقية، بل هم أقرب إلى "عصائب أهل الحق" وكتائب "حزب الله" العراقي وتقع تحت سيطرة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

ووصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر هذه الجماعة بالإرهابيين الخارجين عن القانون ورفض "زج العراق في حرب إقليمية من خلال استهداف دول خليجية بحجة التطبيع أو الحرب على اليمن وإلى ما هنالك".

وقال إنه يضم صوته إلى "المطالبين بوقف الحرب في اليمن ووقف التطبيع، ولكن بالحوار والتفاهم مع الدول الإقليمية وليس بالحرب والقتال وتعريض العراقيين والمقدسات العراقية للخطر".

ودعا الصدر الحكومة العراقية إلى "التصرف بحزم مع هؤلاء لئلا يحدث ما لا يحمد عقباه".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تتهم إيران بدعم بعض الميليشيات المسلحة في العراق

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وتبنت الجماعة في 23 كانون الثاني/يناير 2021، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تلغرام، بعد استهدافها للرياض متوعدة المملكة السعودية بالانتقام لما قالوا بأنها "داعمة لعصابات تنظيم الدولة والجماعات التكفيرية التي تسببت في سفك دماء الأبرياء".

وفي 27 كانون الثاني/يناير 2021، نشرت الجماعة صورة تعبيرية لطائرة مسيرة تستهدف برج خليفة في دبي.

وفي فبراير/شباط الماضي، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الميليشيا لم يكشف عن هويته، عن هجوم السعودية، قوله إن "قطع الطائرات المسيرة جاءت من إيران وتم تجميعها وإطلاقها من العراق".

وتمت الإشارة من قبل بعض القنوات الإعلامية بعبارة "ألوية الوعد الصادق"، الذي يحمل المعنى نفسه. وربما يشير ذلك إلى أن اسم الجماعة بالأصل لم يكن باللغة العربية.

وتشير وسائل الإعلام التابعة لكتائب "حزب الله" بانتظام إلى صور "ألوية الوعد الحق" وتشيد بها.